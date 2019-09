MotoGp – Valentino Rossi sempre in forma grazie agli allenamenti con i giovani dell’Academy: sfida sulla motocross in vista della Thailandia [FOTO]

Valentino Rossi non si ferma mai: allenamento sulla moto da cross per arrivare in formissima al Gp della Thailandia

Pausa terminata, per i piloti della MotoGp è tempo di tornare in pista: i campioni delle due ruote iniziano il loro tour extra-europeo, partendo dalla Thailandia, dove si correrà domenica mattina. In attesa di tornare in pista, però, i piloti non sono di certo rimasti con le mani in mano. Valentino Rossi, come sempre, ha continuato ad allenarsi duramente, mettendosi alla prova con i giovanissimi dell’Academy: oltre alle solite sfide al Ranch, il Dottore e i suoi ragazzi hanno regalato spettacolo anche nella pista di Fratte, sulle moto da cross. “Training at the Fratte MX Camp with the @vr46ridersacademyofficial 📸 @camilss“, ha scritto il nove volte campione del mondo sui social a corredo di una gallery con gli scatti più belli della giornata, dove compare anche Bryan Toccaceli, sempre il benvenuto nel gruppo di Rossi.

Visualizza questo post su Instagram Training at the Fratte MX Camp with the @vr46ridersacademyofficial 📸 @camilss Un post condiviso da valeyellow46 (@valeyellow46) in data: 30 Set 2019 alle ore 5:02 PDT

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE