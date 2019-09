MotoGp – La tristezza di Jorge Lorenzo: “sto soffrendo molto, in Honda sono meno felice che in Yamaha o Ducati”

Jorge Lorenzo non nasconde le sue difficoltà in Honda: lo spagnolo ammette di essere più triste rispetto al periodo in Yamaha e Ducati

Le prestazioni migliorano sensibilmente, ma Jorge Lorenzo non si schioda dalle ultime posizioni. Lo spagnolo mantiene il suo carattere combattivo, ma non riuscire a dare il meglio di sè in moto non genere in lui sensazioni positive.

In una recente intervista riportata da Motorsport, Lorenzo commenta così il 19° posto dal quale partirà domani in psita ad Aragon: “se teniamo in considerazione che sono nel team ufficiale, con me stanno avendo molta pazienza, mi stanno trattando bene e non mi chiedono risultati immediati. È chiaro che sono dietro Marquez e anche dal secondo gruppo, è meglio non avere aspettative molto alte in modo da non generare frustrazione se non le rispetti. Ho i soliti problemi con la moto, non riesco a fermarla in frenata. Abbiamo fatto progressi poco a poco. Mi sono trovato abbastanza bene negli ultimi giri delle FP4. In classifica non sono riuscito a migliorare tutto ciò che mi sarebbe piaciuto. La posizione è la stessa; le sensazioni sono migliori. Tre settimane fa ero molto peggio di adesso. Ogni giorno il problema alle vertebre migliora“.

Lorenzo ha poi commentato l’addio di Zarco alla KTM paragonando la situazione del francese alla sua: “Zarco ha sofferto molto nel cambiare una moto facile da guidare come la Yamaha con una difficile come la KTM. È stata una decisione molto coraggiosa rescindere il contratto e fermarsi. Dobbiamo rispettare la sua decisione, ma se è stata intelligente o no, non lo so. Io sto soffrendo molto, sono molto meno felice rispetto a quando ero alla Yamaha o quando ero in Ducati. Ma sono sempre stato un combattente e voglio trovare soluzioni. Ho due anni di contratto e, come ripeto ogni volta, non è nella mia mente di andarmene“.

