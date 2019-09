MotoGp – Terminato il warm up ad Aragon: Vinales davanti a tutti, Ducati in difficoltà [TEMPI]

Maverick Vinales davanti a tutti nel warm up de Gp di Aragon: nessun tempo per Marc Marquez

Ultima sessione in pista per i piloti della MotoGp questa mattina ad Aragon: i campioni della categoria regina sono scesi in pista per il warm up dell’appuntamento spagnolo, per gli ultimi accorgimenti in vista della gara di oggi, alle 13.00.

E’ Maverick Vinales a segnare il miglior tempo, col crono di 1.59.111, questa mattina al Motorland di Aragon, seguito da Crutchlow e Mir. Quinto tempo per Valentino Rossi, seguito da Kallio eRins. 11° Jorge Lorenzo, mentre per trovare i ducatisti Petrucci e Dovizioso bisogna scendere rispettivamente al 13° e 16° tempo. Non ha registrato nessun tempo invece Marc Marquez.

