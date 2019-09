MotoGp – Tardozzi non le manda a dire a Dovizioso e Petrucci: “se Miller ha fatto quarto vuol dire che…”

Davide Tardozzi commenta i risultati Ducati nelle qualifiche di ieri ad Aragon: le parole del team manager di Borgo Panigale sono davvero pungenti

Mancano circa due ore al Gp di Aragon di MotoGp: la categoria anticipa di un’ora la sua gara a causa della concomitanza col Gp di Singapore di Formula 1. Un weekend difficile per la Ducati, che con Petrucci e Dovizioso non è mai riuscita a stare al top in questi giorni di prove e qualifiche.

Il forlivese partirà dalla quarta fila, in decima casella, mentre il compagno ternano dalla 14ª posizione: i due piloti ufficiali hanno fatto peggio di Jack Miller, pilota Pramac, che è riuscito a piazzare la sua Ducati in seconda fila, al quarto posto.

Un risultato che ha fatto scatenare Tardozzi in un commento pungente: “rimango convinto che Dovizioso si possa giocare il podio. Jack Miller è quarto, significa che la moto non è così male. Purtroppo, sia Andrea sia Danilo non l’hanno sfruttata al meglio“, ha dichiarato il team manager Ducati.

