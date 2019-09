MotoGp – Terminate le Fp3 del Gp di San Marino: doppietta Yamaha a Misano, Quartararo in vetta [TEMPI]

E’ Fabio Quartararo il pilota più veloce della terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: doppietta Yamaha a Misano

I piloti della MotoGp sono tornati in pista questa mattina a Misano per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino. Dopo aver scoperto il nuovo casco speciale di Valentino Rossi per il suo appuntamento di casa, i campioni sono scesi in pista per continuare a lavorare sodo in vista delle qualifiche di questo pomeriggio.

Al termine del lavoro svolto in pista in questo sabato mattina, sono ancora le Yamaha a dominare sul circuito di Misano: Quartararo si è piazzato davanti a Vinales, col crono di 1.32.081. Alle spalle dei piloti del team di Iwata un ottimo Pol Espargaro, seguito daMarquez e Morbidelli. Settimo invece Valentino Rossi, mentre Pirro è il miglior ducatista, nono, davanti a Dovizioso. Mattinata complicata per Petrucci, solo 17°, 19° invece Jorge Lorenzo.

