MotoGp – Terminate le Fp2 del Gp di San Marino: Yamaha super a Misano, Vinales precede Quartararo [TEMPI]

Doppietta Yamaha nelle Fp2 del Gp di San Marino: Vinales davanti a Quartararo nel pomeriggio di Misano

E’ terminata la prima giornata in pista a Misano: i piloti della MotoGp hanno appena disputato la seconda sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ottima sessione per le Yamaha: se nelle Fp1 Fabio Quartararo si è piazzato in vetta alla classifica dei tempi, questa volta è Vinales a segnare il tempo più veloce, col crono di 1.32.775, lasciandosi alle spalle proprio il francese del team Petronas e Marc Marquez, quarto tempo per Rossi, seguito da Morbidelli. E’ Petrucci il miglior ducatista, al settimo posto, seguito da Dovizioso. 17° invece Jorge Lorenzo.

Una sessione positiva per la Yamaha, che dunque conferma le buone sensazioni dei test di qualche settimana fa proprio sul circuito di Misano.

Ecco i tempi delle Fp2:

