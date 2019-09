Brividi ad Aragon: Quartararo fa tremare la Honda, Marquez fa sua la pole position

Marc Marquez poleman del Gp di Aragon, ma che brividi con Quartararo sul finale

L’attesa è finalmente terminata: dopo due giorni di prove in pista sul circuito Motorland, i piloti della MotoGp si sono dati battaglia nelle qualifiche del Gp di Aragon. Dopo qualche giro per prendere confidenza col circuito, i piloti hanno temporeggiato a pochi minuti dal termine della sessione, per evitare di essere i primi a scndere in pista e, dunque, dare la scia ai rivali.

Al termine delle qualifiche è Marc Marquez a festeggiare per l’ennesima pole position. Lo spagnolo della Honda se l’è vista brutta nei momenti finali, con El Diablo Quartararo che ha fatto sudare freddo tutto il team, chiudendo a +0.327 dal leader della classifica mondiale. Chiude la prima fila Maverick Vinales, sempre al top in questi due giorni in pista. E’ Jack Miller il miglior ducatista, quarto oggi in qualifica, mentre chiude la seconda fila Valentino Rossi, che non è riuscito a far meglio del sesto tempo. Solo decismo infine Andrea Dovizioso.

Marquez esulta per la sua 89ª, la nona nella stagione 2019, dopo un weekend impeccabile.

