MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp di San Marino: Quartararo super a Misano, Pirro miglior italiano [TEMPI]

E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo la conferenza stampa di ieri i piloti sono finalmente scesi in pista per la prima sessione di prove libere. Al termine delle Fp1 è Fabio Quartararo a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, col crono di 1.33. 153. Il francese del Team Petronas si è lasciato alle spalle Marquez e Vinales, mentre Pirro è il migliore degli italiani col quarto tempo. Bene i fratelli Espargaro: Aleix e Pol hanno chiuso le Fp1 rispettivamente al quinto e sesto tempo, mentre per trovare Valentino Rossi dobbiamo scendere al nono posto. Appena fuori dalla top ten Dovizioso, undicesimo, mentre Jorge Lorenzo non è riuscito a far meglio dell’ultimo tempo.

