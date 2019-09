MotoGp – Terminate le FP3 ad Aragon: la pioggia condiziona il lavoro in pista, Marquez senza tempo [TEMPI]

Alex Rins chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere condizionata dalla pioggia, niente tempo per Marquez mentre Rossi si piazza in settima posizione

Si attendeva la pioggia questa mattina ad Aragon e, puntualmente, è arrivata. Terza sessione di prove libere condizionata da un asfalto viscido e pericoloso, che costringe i piloti a non darci dentro per gran parte delle FP3, salvo poi cominciare ad abbassare i tempi nel finale, con pista quasi asciutta.

Il miglior tempo è quello di Alex Rins, che arriva proprio sotto la bandiera a scacchi in 1.55.934, un secondo più veloce di Maverick Viñales, secondo nella classifica dei tempi. Terza posizione per un sorprendente Mika Kallio, scelto dalla KTM per sostituire Johann Zarco, mentre chiude quarto Franco Morbidelli davanti a Miguel Oliveira. Sesto un ottimo Pecco Bagnaia, che riesce a mettere il naso davanti a Valentino Rossi, seguito a sua volta da Smith, Quartararo e Joan Mir. Fuori dalla top ten le due Ducati, con Petrucci dodicesimo e Dovizioso quattordicesimo. Niente riferimento cronometrico infine per Marc Marquez, che preferisce non prendere rischi in vista delle qualifiche del pomeriggio, che si svolgeranno quasi certamente con condizioni di pista completamente differenti.

