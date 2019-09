MotoGp – Quartararo ci scherza su: “io la ‘bega’ di Valentino Rossi? Mi hanno spiegato che significa, che onore!”

Fabio Quartararo va veloce nelle Fp2 e impara anche nuove parole d’Italia: il pilota francese si gode l’appellativo di ‘bega’ datogli da Valentino Rossi e sorride per il 2° posto raccolto nelle seconde prove libere di Misano

Fabio Quartararo va veloce sia in pista che a ‘lezione di italiano’. Il giovane pilota francese si è preso un ottimo secondo posto nelle FP2 di Misano ed ha anche imparato una nuova parola: ‘bega’, termine scherzoso con il quale lo ha apostrofato Valentino Rossi, sottolineando le difficoltà che può portare in pista agli avversari.

Il rookie della Petronas, in un’intervista riportata da GpOne, si è detto soddisfatto sia della prova in pista che dell’aggettivo utilizzato da Valentino Rossi per descriverlo:”mi hanno spiegato cosa significa ‘bega’ e devo dire che per me è un onore se Valentino Rossi la pensa così. Competizione fra le Yamaha? Penso sia così per tutti i piloti, guardiamo sempre quale sia il pilota più veloce a parità di moto. Credo che sia un bene avere qualcuno che ti spinge sempre al limite, oltre che sia divertente. Sarebbe bello se uno di noi riuscisse a vincere domenica, quest’anno abbiamo festeggiato solo una volta con Vinales. Potrei vincere io? Dipende molto dalle circostanze. Per riuscirci dovrò essere al 100%, dovrò avere una bella posizione sullo schieramento, fare una buona partenza e poi tenere un passo veloce. Se dovesse accadere, perché no? Forse non sono completamente pronto, ma quasi”.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE