MotoGp – Quartararo incontra i giocatori della Juventus: “giornata fantastica” [VIDEO]

Fabio Quartararo ospite della Juventus: giornata in bianconero per il francese del Team Petronas in vista del Gp di San Marino

E’ tutto pronto a Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Tanti eventi hanno impreziosito la settimana di gara di Misano, dalla sfilata in M1 di Valentino Rossi per le vie di Tavullia ad uno speciale incontro di Fabio Quartararo sui campi da calcio.

Il giovane pilota francese del Team Petronas è stato infatti ieri ospite della Juventus: Quartararo ha incontrato Douglas Costa, col quale ha scambiato maglia e autografi, ma anche Bonucci, Rabiot, Bernardeschi e tanti altri per scambiare quattro chiacchiere e scattare insieme qualche foto. Una giornata speciale in bianconero per Quartararo, che ha postato sui social foto e video, scatenando così tutti i suoi fan. “Pomeriggio fantastico nel training center della Juventus. Grazie“, ha scritto il pilota francese su Instagram.

