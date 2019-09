MotoGp – Petrucci e il problema con le gomme: “se domani piove con le soft sarà un problema”

Danilo Petrucci sottolinea la propria difficoltà con le gomme soft: in caso di pioggia, la giornata di domani potrà risultare davvero difficile per il pilota Ducati

Solo un 12° posto per Danilo Petrucci sul circuito di Aragon. Sul tracciato spagnolo il pilota Ducati sente un buon feeling con le gomme dure, ma si è trovato in difficoltà con le morbide. E come spiegato a Sky Sport, la possibile pioggia di domani potrebbe complicare le cose: “questa mattia ero soddisfatto del feeling con la moto. Con gomme usate non era affatto male, non sono riuscito a fare la differenza con le gomme soft nuove. Adesso stiamo guardando perchè. Non sarebbe un gran problema, ma per domani è prevista pioggia e potrà essere un problema. Vediamo di trovare una soluzione e capire cosa ho sbagliato. Mi trovo bene con la gomma dura e non con la soft. Sul giro secco non sono stato veloce, mattina stavo bene, pomeriggio non mi sono trovato bene con la morbida“.

