MotoGp – Petrucci ammette le difficoltà della Ducati: “gli altri vanno forte, per noi pista complicata ma non mollo”

Danilo Petrucci parla apertamente delle difficoltà della Ducati sulla pista di Misano: il pilota italiano sottolinea i problemi a far lavorare le gomme e il distacco dai top driver

Ducati in difficoltà sulla pista di Misano. Il tracciato del Gp italiano presenta meno grip rispetto alle passate edizioni e la Rossa di Borgo Panigale sembra soffrirne maggiormente rispetto alle altre moto. Lo spiega Danilo Petrucci dopo le FP2 concluse al 7° posto: “siamo un po’ in difficoltà. Ci sono Marquez, Vinales e Quartararo che vanno molto forte, mentre noi non abbiamo lo stesso passo e soprattutto fatichiamo a fare lavorare le gomme. Basta dire che quando alla fine abbiamo montato le soft è migliorato il feeling ma non il comportamento della moto. Stiamo cercando di trovare quei decimi che mancano, ma questa volta è più difficle del solito. Io sono molto motivato e non mollo“.

