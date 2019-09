MotoGp – Il passo di Marquez non spaventa Vinales, Maverick sincero: “io ci proverò! Yamaha? Provare le novità mi ha rallentato”

Maverick Vinales sincero al termine delle qualifiche del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha

E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha conquistato la sua 89ª pole in carriera davanti al suo pubblico, lasciandosi alle spalle Quartararo e Vinales. Un terzo tempo che soddisfa lo spagnolo della Yamaha, motivato a far bene domani nonostante qualche scocciatura dovuta alle novità Yamaha.

“Soddisfatto perchè abbiamo fatto un bel giro, non era facile andare così bene, domani c’è tanto lavoro da fare, stiamo lavorando tanto con le novità, ma ho fatto il tempo con la standard, dobbiamo migliorare il set up, penso che dobbiamo ancora provare a migliorare con le novità, andiamo con la moto standard che per me è un po’ meglio, dobbiamo ancora capire, abbiamo lavorato bene per Yamaha questo weekend, abbiamo capito e preso tanti dati che serviranno molto per la Yamaha. Provare le novità ha rallentato il mio lavoro, non abbiamo provato nulla di set up, ma solo di scarico ed elettronica, è stato difficile, ma sono contento di essere in prima fila. E’ molto difficile provare in un weeend di gara, ma la Yamaha ci teneva e quindi lo abbiamo fatto“, ha spiegato Vinales ai microfoni Sky.

“La gara? Io ci proverò domani ad andare avanti con Marc, poi vediamo, con la hard ho un bel passo, quindi alla fine penso che abbiamo fatto un passo in avanti e domani ne faremo un altro, la pista sarà meglio domani, siamo contenti“, ha concluso.

