MotoGp, Maverick Viñales e quelle differenze con Valentino Rossi: “io mi trovo meglio con la M1 standard”

Il pilota della Yamaha ha parlato al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Misano, soffermandosi sulle differenze con Valentino Rossi

Sensazioni positive per la Yamaha e Maverick Viñales al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gp di Misano, lo spagnolo ha chiuso in testa le FP2 con la versione standard della M1, diversa da quella usata da Valentino Rossi.

Una scelta precisa del rider iberico, come sottolineato da lui stesso a fine giornata: “Valentino Rossi si sta trovando meglio con la versione della moto con gli aggiornamenti, invece io mi trovo più a mio agio con la versione standard. Utilizzerò l’altra nel weekend solo se necessario. Ho avuto un ottimo feeling con la moto, che sembra comportarsi bene anche con il caldo, e questo è davvero sorprendente, nonostante abbiamo ancora l’handicap della velocità di punta. Qua conta tanto la percorrenza in curva, e al momento sembra che siamo in grado di sfruttare questa caratteristica della Yamaha. Speriamo di continuare così anche per il resto del weekend, oggi ho girato soltanto con le gomme medie nei long run, devo ancora concentrarmi sul lavoro con la mescola soft”.

