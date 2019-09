MotoGp, Viñales al top senza concentrarsi sul time-attack: “stiamo esplorando la nuova M1, ottimo feeling”

Lo spagnolo ha ammesso di non aver cercato il time-attack, concentrandosi su altre parti della moto per continuare a migliorarla

Inizio davvero sfavillante per Maverick Viñales ad Aragon, lo spagnolo ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere, dopo il secondo posto ottenuto al mattino dietro Marc Marquez.

Una prestazione convincente arrivata senza spingere a fondo, come ammesso dall’ex Suzuki a fine giornata: “stiamo provando tante parti nuove, perciò sto lavorando molto sulla moto. Non sono tanto concentrato sul ritmo e sui giri veloci, perché ho bisogno di lavorare tanto sulla moto per capire su quale direzione andare. Ci stiamo impegnando duramente e bene. Dobbiamo continuare a esplorare la nuova moto. Prima di tutto era importante essere nella top10, e oggi l’abbiamo centrata. Sul bagnato siamo migliorati molto, perciò non sono molto preoccupato. Possiamo essere nella top5 sulla pioggia. Su questa pista sono sempre stato molto veloce”.

