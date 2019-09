MotoGp, Valentino Rossi rivela: “a Misano il mio primo giro in bici, ecco cosa mi sento di promettere”

Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gran Premio di Misano, promettendo di mettercela tutta per regalare ai propri tifosi una gara da ricordare

Il lungo week-end di Misano è già cominciato, Valentino Rossi non vede l’ora di scendere in pista davanti ai propri tifosi, pronti a riempire in ogni ordine di posto il circuito romagnolo.

Ieri il primo bagno di folla a Tavullia nel corso della passeggiata tra le strade della sua città in sella alla M1, numerosissimi i fan accorsi ad abbracciarlo, rendendo la giornata davvero indimenticabile. Venerdì si comincerà a fare sul serio con le prime sessioni di prove libere, il Dottore ha intenzione di partire con il piede giusto per ricambiare tutto l’affetto ricevuto: “guidare davanti ai miei fan qui è fantastico perché questo è davvero il mio Gran Premio di casa. La mia casa si trova a 10 chilometri dal circuito di Misano. Sono cresciuto a Misano e la prima volta che ho guidato una bici è stato a Misano. Ci aspettiamo molti fan questo fine settimana. Molte persone, molto giallo, quindi cerchiamo di dare il massimo per essere forti e competitivi“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE