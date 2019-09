MotoGp, durissimo Danilo Petrucci con se stesso: “è stata la peggiore qualifica della mia stagione”

Il pilota ternano non ha usato mezze misure per definire le proprie qualifiche, chiuse con il 17° posto. Più avanti Pirro, comunque non propriamente soddisfatto

Giornata difficile in casa Ducati a Misano, l’unico mezzo sorriso arriva da Andrea Dovizioso, riuscito a strappare la seconda fila nonostante una DesmosediciGP non proprio brillantissima.

Nota dolente invece Danilo Petrucci, costretto a scattare domani dalla diciassettesima posizione: “è stata la mia peggiore qualifica della stagione e sinceramente non mi aspettavo di dover partire così indietro, anche se sapevo che sul giro singolo avrei faticato. Chiaramente la posizione in griglia non mi aiuta, ma sono abbastanza fiducioso per la gara perché il mio passo non è male. Questa sera analizzeremo bene i dati per cercare di trovare una soluzione che possa migliorare il mio feeling in vista della gara di domani“. Più avanti invece Michele Pirro, riuscito a qualificarsi in dodicesima posizione: “sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più dal turno di qualifica perché avevamo dimostrato nelle prove libere di avere il potenziale per far meglio. Purtroppo abbiamo provato qualcosa di diverso nel setup che non ha funzionato come speravamo e quindi non sono riuscito a qualificarmi qualche posizione più avanti. In ogni caso siamo fiduciosi per domani e, se riuscirò a partire bene, sono sicuro che potremo fare una buona gara e recuperare posizioni“.

