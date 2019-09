MotoGp, Meregalli impaziente: “non vediamo l’ora di cominciare, Misano è il nostro secondo GP di casa”

Il Team Director della Yamaha ha parlato in vista del Gran Premio di Misano, in programma domenica sul circuito romagnoloo

Grazie a Valentino Rossi, il Gran Premio di Misano sarà la seconda gara di casa della stagione per la Yamaha che, grazie al Dottore, riceverà il supporto della quasi totalità dei fan presenti al circuito.

Un’occasione da non perdere per Maio Meregalli, che ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni del sito ufficiale: “Misano è sempre un posto speciale per noi e per i nostri tifosi. E’ vicino Tavullia, dove si trova la casa di Valentino e anche per questo consideriamo questo come il nostro secondo Gran Premio di casa. La passione dei fan è tangibile, entrambi i nostri piloti ricevono sempre molto supporto qui, per questo il nostro obiettivo sarà quello di ripagare i tifosi fornendo un grande spettacolo in questo week-end. Abbiamo svolto dei test soddisfacenti qui a Misano due settimane fa, dunque ci approcceremo a questo Gran Premio con una mentalità positiva. Non vediamo l’ora di iniziare“.

