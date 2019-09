MotoGp, Meregalli sorride: “il lavoro con le parti nuove prosegue. Rossi? Si Ã¨ trovato peggio di ViÃ±ales”

Il Team Director della Yamaha ha parlato dopo la prima sessione di libere del Gp di Misano, soffermandosi sul lavoro svolto dai suoi piloti

Prima sessione di libere tutto sommato positiva per la Yamaha a Misano, terza posizione per Maverick Viñales e nono tempo per Valentino Rossi, che si sono concentrati sullo sviluppo delle nuove componenti già portate in pista negli ultimi test.

Sorride per i feedback ottenuti Maio Meregalli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGp al termine delle FP1: “Maverick a differenza di Vale si è trovato subito bene e abbiamo lavorato sulla distanza della gara, cosa che non eravamo riusciti a fare dopo i test. Rossi ha lamentato grip rispetto ai test, comunque la pista non era molto gommata essendo FP1. Il lavoro con le parti nuove? Non ci sono ripensamenti, i commenti sono stati positivi durante i test e non mi aspetto cambiamenti. E’ stato positivo, tutto ciò che abbiamo provato ha dato esiti ottimi“.

