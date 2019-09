MotoGp, Marquez e quella fuga per la vittoria: “questa era la mia strategia, in Thailandia per vincere il titolo”

Grazie al successo ottenuto ad Aragon, lo spagnolo è vicinissimo alla vittoria del titolo che potrebbe arrivare già in Thailandia

Un Gran Premio mai in discussione, una gara dominata dalla prima all’ultima curva, con un Marc Marquez davvero imprendibile per tutti. Lo spagnolo si impone in solitaria ad Aragon, aumentando il proprio vantaggio su Dovizioso e avvicinandosi al titolo mondiale, che potrebbe arrivare già in Thailandia.

Un obiettivo dichiarato per il rider della Honda, apparso sorridente nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “fuga per la vittoria mi piace di più, la mia strategia era quella di spingere tanto nei primi giri per fuggire dagli altri. Da quel momento abbiamo gestito il vantaggio e fatto una gara molto comoda. Su un circuito come questo, se parti subito veloce e ti senti bene, arrivi poi subito al limite. Lo abbiamo fatto nelle FP1 e oggi, ora abbiamo una bella base e siamo a posto. E’ un po’ il paragone con una squadra di calcio, alla fine dentro al team siamo tanti, ma c’è uno che è il capitano ovvero io e Santi. Il capitano guidare i propri compagni, spingendoli verso la vittoria. Bisogna essere pronti per tutto. In Thailandia per vincere il Mondiale? Si, vado con l’obiettivo di vincere, ma là vedremo come arriveranno i nostri rivali, ovvero Dovizioso e le Yamaha. Speriamo di fare un bel weekend in Thailandia“.

