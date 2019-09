MotoGp, Marquez già a suo agio ad Aragon: “sono partito subito forte, qui è tutta un’altra storia”

Il pilota spagnolo ha commentato la prima giornata di prove libere sul circuito di Aragon, esprimendo le proprie sensazioni

Prima giornata di libere particolare per Marc Marquez ad Aragon, lo spagnolo ha prima chiuso in testa le FP1 con un gap enorme su Vinales, per poi finire quarto le FP2 in seguito ad una caduta.

Le sensazioni per il campione del mondo sono comunque positive, come ammesso ai microfoni di Sky Sport: “sono partito subito forte, qui è una storia diversa rispetto a Silverstone e Misano. Tutto il team ha fatto un bel lavoro, abbiamo visto che le gomme medie qui non vanno bene e non abbiamo perso tempo. Le Yamaha e Dovizioso hanno un bel passo, ma anche il nostro è abbastanza buono per vincere. Ho rischiato una piccola caduta con la gomma dura davanti, ma l’importante è che anche con la seconda moto il tempo era lo stesso. Porto con me l’esperienza del GP del Texas. Là mi sembrava di aver vinto la gara già al giovedì ma poi sono caduto da solo commettendo un errore“.

