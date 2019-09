MotoGp – Rimonta agrodolce per Dovizioso ad Aragon: “siamo i più vicini a Marquez, ma ad inizio l’obiettivo era diverso”

Andrea Dovizioso soddisfatto della sua rimonta al Gp di Aragon: le parole del forlivese della Ducati dopo il secondo posto di oggi

Rimonta da favola oggi di Andrea Dovizioso al Gp di Aragon: il forlivese della Ducati è riuscito a conquistare un fantastico podio sul circuito del Motorland, dopo essere partito dalla decima posizione in griglia. Una prestazione impeccabile, quella del ducatista, soddisfatto del suo risultato: “alla fine siamo quelli che siamo più vicini a Marc, è una soddisfazione, ma è logico che all’inizio dell’anno l’obiettivo era quello di combattere con lui e non ce la stiamo facendo, ma oggi è andata veramente bene, partendo dalla 10ª posizione, in MotoGp, ad Aragon è difficile recuperare e salvare la gomma“, ha dichiarato ai microfoni Sky.

“Sono riuscito a fare tutto perfetto, ero calmo, ero pronto, riuscivo ad andare forte senza abusare della gomma dietro e questo è quello che mi ha salvato e gli altri piano piano hanno dovuto mollare, non sono andato più forte io. Come passo non eravamo messi troppo male, ieri avevamo dichiarato che il podio era alla nostra portata, ma basta un piccolo errore in qualifica e parti decimo, questo è quello che è successo, oggi vanno tutti forti, sempre, non è poi così indicativa la posizione, a volte si a volte no“, ha concluso Dovizioso.

