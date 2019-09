MotoGp, sospiro di sollievo per Dovizioso: “sono fortunato ad essere a Misano senza problemi fisici”

Il pilota della Ducati non vede l’ora di scendere in pista a Misano, per dimenticare definitivamente l’incidente di Silverstone

Il Gp di Silverstone da dimenticare, mettendosi alle spalle la terribile caduta al via che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Andrea Dovizioso, dopo qualche giorno di convalescenza, è tornato a concentrarsi sul prossimo appuntamento di Misano, dove sogna di ottenere un grande risultato.

Intervenuto al sito ufficiale della Ducati, Dovi ha ammesso: “dopo l’incidente in Inghilterra sono fortunato a poter partecipare senza problemi fisici al Gran Premio di San Marino, perché la caduta di Silverstone è stata molto dura e le conseguenze sarebbero potute essere molto peggiori. Durante i due giorni del test non ero ancora al 100% ma adesso sto bene, sono in forma e ho una gran voglia di correre su questo circuito che per me è speciale, vicino a casa mia e dove sono sicuro che il supporto dei fan sarà fantastico. L’obiettivo è ripetere i risultati delle ultime due stagioni in cui siamo saliti sul podio e siamo stati competitivi per tutto il fine settimana“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE