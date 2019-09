MotoGp, Dovizioso e quel contatto tra Marquez e Rossi: “meglio che non parlo, perché sennò…”

Il pilota della Ducati ha parlato al termine delle qualifiche, decidendo di non commentare il contatto tra Rossi e Marquez

Sesta posizione per Andrea Dovizioso sulla griglia di partenza del Gran Premio di Misano, il miglior risultato possibile per il forlivese, in difficoltà in sella alla sua Ducati.

Interrogato sulla sua prestazione, il vice-campione del mondo non ha nascosto i suoi problemi: “l’anno scorso partivamo dalla seconda fila, ma sapevamo di avere il passo per giocarci la gara. Poi in gara ho fatto qualcosa di speciale. Oggi sono molto contento di come abbiamo lavorato nel weekend e di come siamo arrivati con la moto in qualifica, ma ancora di più di come sono riuscito a gestirmi. Per come eravamo messi fino a stamattina, non sembrava che ci fosse la possibilità di stare nelle prime due file, perché abbiamo fatto fatica anche a stare nei dieci nella FP3. Ma quando lavori con tranquillità, spesso riesci a portare a casa il massimo del pacchetto. Sono soddisfatto di questo, ma dobbiamo guardare avanti e cercare di fare il podio domani. Non sono soddisfatto, nel senso che abbiamo qualcosa in meno dei primi sei, però siamo abbastanza vicini quando le gomme si consumano, quindi tutto può succedere. La gara è abbastanza lunga, poi bisognerà vedere la partenza e cosa succederà nei primi giri. Le gomme si consumano un po’ di più dell’anno scorso, ma Misano non è mai stata una pista dove c’è stato un grosso degrado in gara. Ci sarà un calo, ma limitato, quindi credo che chi ha il passo migliore potrà fare la differenza in tutte le fasi“.

Sul duello tra Marquez e Rossi, Dovizioso non si sbottona: “non ci penso proprio ad entrare in queste cose. Non ci sono entrato in passato e l’ultima cosa che voglio è dare delle opinioni che poi possono essere manipolate e mettermi contro questi due soggetti. Sono beghe loro“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE