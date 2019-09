MotoGp – Dovizioso ad Aragon per lottare per le prime posizioni: “cercheremo di essere veloci”

Il Mondiale MotoGP non si ferma: il Ducati Team arriva in Spagna per il Gran Premio d’Aragona, le sensazioni di Andrea Dovizioso

Dopo soli tre giorni dalla gara di domenica scorsa sul Misano World Circuit, i team del motomondiale sono già arrivati in Spagna per un nuovo appuntamento, il quattordicesimo della stagione e il terzo nella penisola iberica: il GP d’Aragona, che si corre come sempre sul Circuito Motorland, nei pressi di Alcañiz.

Andrea Dovizioso è già salito due volte sul podio della pista spagnola, nel 2012 quando fu terzo e la scorsa stagione quando ottenne un’ottima seconda posizione. Il pilota forlivese si presenta ad Aragon con l’obiettivo di lottare di nuovo per il podio e tentare di recuperare punti sul leader del campionato, Márquez.

“Motorland è una delle piste più particolari del campionato. In passato non avevo ottenuto grandi risultati, ma l’anno scorso siamo stati molto competitivi e abbiamo chiuso al secondo posto, per cui arriviamo ​​al weekend di gara con questo buon ricordo e questa mentalità. Ovviamente, come abbiamo visto a Misano, ogni gara è un mondo a sè e tutto può cambiare da un anno all’altro, ma cercheremo di essere veloci per lottare nelle prime posizioni durante tutto il fine settimana“, ha dichiarato Andrea Dovizioso alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale.

