MotoGp, si vola in Asia per il Gran Premio della Thailandia: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara

Dopo una settimana di pausa, il circus della MotoGp torna in pista per il Gran Premio della Thailandia, quindicesimo appuntamento in calendario

Una settimana di pausa e via di nuovo in pista per i piloti di MotoGp, che lasciano l’Europa per trasferirsi in Asia per il Gran Premio della Thailandia, quindicesimo appuntamento del calendario mondiale. Sul circuito di Buriram Marc Marquez potrebbe già confermarsi campione del mondo, infatti gli basterà conquistare due punti più di Andrea Dovizioso per mettersi in tasca l’ottavo titolo iridato in carriera, il sesto in MotoGP, nonché il quarto di fila nella Top class. La copertura televisiva sarà in esclusiva di Sky Sport, mentre TV8 trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Ecco il programma completo:

Giovedì 3 ottobre

Ore 12:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Venerdì 4 ottobre

Ore 4.55-5.40 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 9.10-9.55 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Sabato 5 ottobre

Ore 4.55-5.40 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 8.30-9.00 – Prove Libere 4 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 9.10-9.25 – Qualifiche 1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 9.35-9.50 – Qualifiche 2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Domenica 6 ottobre

Ore 4.40-5.00 – Warm up in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 9.00 – Gara in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE