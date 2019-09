MotoGp – Miller spiazza Quartararo con un colpo a sorpresa… nelle parti intime: la scena è esilarante [VIDEO]

Jack Miller sorprende Fabio Quartararo con un colpo improvviso nelle parti intime: scene esilaranti alla vigilia del Gp di San Marino

Misano si prepara ad accogliere i piloti della MotoGp per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In Italia si respira già aria di gara, con tanti pre-event che hanno arricchito la settimana del Gp sammarinese. Se Valentino Rossi ha sfrecciato per le vie di Tavullia sulla sua M1, Fabio Quartararo è stato ospite della Juventus per poi partecipare nella serata di ieri ad un evento di kart, dove era presente anche Jack Miller. L’australiano del Team Pramac ha strappato un divertente sorriso a tutti i follower del profilo Instagram MotoGp, dove è stata pubblicata una ‘storia’ davvero esilarante. Dopo aver raccontato dove si trovava, al fianco di Quartararo, Miller ha sorpreso il suo collega con un inaspettato colpo nelle parti intime, che ha spiazzato il pilota francese, scoppiato poi a ridere divertito.

