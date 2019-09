MotoGp – Meregalli fa il punto dopo le FP2: “Vinales veloce, ma occhio a Marquez! Valentino Rossi si trova meglio con…”

Maio Meregalli fa il punto della situazione dopo le FP2 del venerdì: il team manager Yamaha sottolinea le differenze fra Maverick Vinales e Valentino Rossi, tenendo d’occhio però le prestazioni di Marc Marquez

Primo giorno ok per la Yamaha sulla pista di Misano. Dopo le FP2 del venerdì Maverick Vinales ha fatto registrare il miglior tempo, mentre Valentino Rossi ha chiuso 4°. In mezzo ai due piloti della casa giapponese si sono piazzati l’arrembante Fabio Quartararo e il solito Marc Marquez.

Il team manager Yamaha, Maio Meregalli, ha analizzato così la giornata ai microfoni di Sky Sport: “decisamente un buon primo giorno. Una cosa molto importante che però non va tralasciata è che Marquez non ha cambiato la gomma di dietro, quindi questo ci fa pensare molto. Da parte nostra siamo molto soddisfatti, specialmente con Maverick che ha avuto un passo veloce sia nelle FP1 che nelle FP2. Non ha utilizzato il materiale nuovo perchè ha fatto dei back to back e il suo feeling è migliore con lo standard, mentre Valentino ha usato il materiale nuovo. Lui ha fatto dei back to back con i materiali vecchi e nuovi, optando per i nuovi. Se domani Vinales potrebbe provare il forcellone in carbonio? Ha fatto solo un run e poi è tornato sulla moto standard al momento del time attack. Lo proverà ancora, ma non escluderei l’opzione standard per tutto il weekend per lavorare sul pacchetto della gara per domenica senza perdere del tempo per mettere a punto la moto“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE