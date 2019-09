MotoGp – Maverick Vinales sincero dopo Aragon: “contro le Ducati non avevo alcuna possibilità oggi”

Maverick Vinales commenta con estrema sincerità il 4° posto ottenuto ad Aragon: il pilota Yamaha spiega di non aver avuto alcuna possibilità contro le Ducati

Maverick Vinales ha chiuso con un 4° posto la gara di Aragon, piazzandosi appena fuori dal podio. Una posizione complicata da migliorare, visto che la sua Yamaha è sembrata in difficoltà per tutta la gara rispetto alla Honda di Marquez e alle Ducati di Dovizioso e Miller, i 3 piloti che lo hanno preceduto.

Ai microfoni di Motorsport Vinales ha spiegato: “ho fatto del mio meglio come sempre, penso che abbiamo fatto una buona gara. L’anno scorso qui era stato un disastro e quest’anno siamo arrivati vicini al secondo. Ci serviva solo qualcosina in più. Non avevo alcuna possibilità contro le Ducati. Anche se sono ero in grado di tenere dietro Miller, lui riusciva a risuperarmi sul rettilineo. Quindi non avevo alcuna possibilità di lottare con lui o con Dovizioso. Sicuramente dobbiamo migliorare, perché Honda e Ducati sono un passo avanti. Hanno una vantaggio di circa tre decimi e su una gara di 23 giri si sentono. Dobbiamo continuare a lavorare per capire la strada da seguire: con i pezzi nuovi avevo la quinta velocità massima in FP4, ma perdiamo qualcosa in altre aree. Quindi dobbiamo ancora capire bene su cosa lavorare, perché le novità ci creano delle difficoltà a livello di set-up. Per esempio, a Misano ci facevano spingere troppo sulla gomma anteriore“.

