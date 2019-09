MotoGp – Marquez si riprende il primo posto nelle Fp4 di Aragon: la Yamaha risponde presente [TEMPI]

Marc Marquez davanti a tutti nella quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp di Aragon

E’ terminata la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp di Aragon di MotoGp. Marc Marquez si è ripreso il primo posto, col crono di 1.48.246, lasciandosi alle spalle le Yamaha di Vinales e Quartararo. Quarto tempo per Alex Rins, seguito da Miller, miglior ducatista. Mentre per trovare le Yamaha di Morbidelli e Rossi bisogna scendere rispettivamente al sesto e settimo tempo. Ottavo Dovizioso, mentre Danilo Petrucci non è riuscito a far meglio del 17° tempo.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE