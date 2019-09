MotoGp – Marquez in scioltezza, Quartararo felice, Vinales promette battaglia: le parole dei piloti dopo le qualifiche di Aragon

Marquez si prende la pole position sul circuito del Gp di Aragon davanti a Quartararo e Vinales: le parole dei piloti al parco chiuso dopo le qualifiche

Marc Marquez si conferma imprendibile sul circuito di Aragon… o quasi. Lo spagnolo si mette subito davanti a tutti in qualifica e firma il tempo necessario per la pole position, ma suda freddo quando Quartararo, nell’ultimo giro utile, abbassa il suo tempo rischiando di strappargli la pole. Terza piazza per Maverick Vinales.

Nel post qualifiche Marquez è già proiettato verso la gara: “ho fatto un bel giro, soprattutto con il primo pneumatico, con il secondo troppi errori. Il target era quello di stare in pole. La cosa più importante per la gara era partire in pole position. Ma sarà la gara che conterà davvero“.

Quartararo si dice felice per aver raggiunto la prima fila: “ho fatto un giro al limite. Mi sono detto: ‘in questo giro devo fare qualcosa di meglio’. Sapevo che in questo circuito uscire dalla prima fila è importante e l’ho fatto. Quando ho visto il tempo sapevo di aver fatto un tempo per la prima fila. Abbiamo un tempo abbastanza buono per la prima fila e sono molto contento in vista di domani“.

Vinales invece promette battaglia: “abbiamo fatto un passo in avanti oggi, dopo la pioggia la pista è stata scivolosa, ma domani sarà meglio. Domani faremo un passo in avanti per essere più veloci. Proverò a sfidare Marquez, ma se non ci riuscirò punterò al secondo posto. Ci proverò e vedremo cosa succederà“.

