MotoGp – Marc Marquez sicuro di sè dopo la pole di Aragon: “Quartararo? Sapevo di aver fatto un T4 perfetto”

Marc Marquez soddisfatto e sicuro di sè dopo la pole position conquistata oggi ad Aragon: le parole dello spagnolo dopo le qualifiche sul circuito di casa

Marc Marquez non si smentisce mai: dopo aver sorpreso tutti, ieri, con un tempone da paura nelle Fp1 del Gp di Aragon, lo spagnolo della Honda si è preso oggi, davanti al suo pubblico, la sua 89ª pole in carriera, lasciandosi alle spalle Quartararo e Vinales.

“Era importante stare in prima fila, quest era l’obiettivo principale, prima di uscire dai box mi hanno detto non fare il matto, e così ho fatto, col primo pneumatico mi sono sentito bene col secondo invece ho fatto qualche errore, per me la Fp4 è stata decisiva per fare una bella gara domani. Il t1 è dove ho perso di più, soprattutto in curva 2 e 3, ho perso tanto nel giro veloce che ho fatto e poi anche nella staccata della 12, dove puoi prendere qualche rischio, puoi guadagnare tanto, ma puoi anche cadere“, ha raccontato Marquez ai microfoni Sky.

“La gara? Dipende da come sono le temperature in pista, da tante cose, oggi abbiamo provato a fare il long run con la media davanti e oggi è andata abbastanza bene, l’ho gestito bene e questa è stata la cosa più importante, anche ad austin andavo forte ma alla fine sono caduto. Tanta gente può chiedersi perchè sono andato più forte venerdì rispetto ad oggi, ieri il vento mi ha aiutato, oggi è stato diverso e io ho fatto un po’ più di fatica. Quartararo? Vedevo che la camera lo inquadrava, ma non sapevo quanto forte andava, veniva molto forte ma sapevo che avevo fatto un t4 perfetto, ho perso tanto nel t1 ma poi sono migliorato“, ha concluso.

