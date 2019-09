MotoGp – Marc Marquez è campione del mondo in Thailandia se…

In Thailandia il primo match point di Marc Marquez: lo spagnolo diventa campione del mondo se…

Marc Marquez ha trionfato ieri davanti al suo pubblico di casa: il campione spagnolo della Honda si è aggiudicato il Gp di Aragon, dominando la gara sin dalla partenza, senza rivali. Marquez, dunque, si conferma sempre più leader della classifica piloti a ben 98 punti dal secondo Dovizioso.

In Thailandia, il campione del mondo in carica, si gioca il primo match point e potrà dunque festeggiare già per la vittoria del titolo Mondiale 2019. Diverse sono le combinazioni grazie alle quali Marquez potrà essere incoronato campione del mondo in Thailandia.

Marquez sarà campione se…

vince la gara in Thailandia

arriva secondo e Dovizioso non vince

arriva terzo e Dovizioso non è primo nè secondo

arriva quarto e Dovizioso non sale sul podio

arriva quinto e Dovizioso è settimo o peggio

arriva sesto e Dovizioso è ottavo o peggio

arriva settimo e Dovizioso è nono o peggio

arriva ottavo e Dovizioso è decimo o peggio

arriva nono e Dovizioso è undicesimo o peggio

arriva decimo e Dovizioso è dodicesimo o peggio

arriva undicesimo e Dovizioso è tredicesimo o peggio

arriva dodicesimo e Dovizioso è quattordicesimo o peggio

arriva tredicesimo e Dovizioso è quindicesimo o peggio

arriva quattordicesimo e Dovizioso non va a punti.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE