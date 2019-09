MotoGp – Marc Marquez in fiducia: “ad Aragon mi sento a casa. Classifica? Il vantaggio non cambia il mio modo di guidare”

Dopo il successo di Misano Marc Marquez sprizza energia e fiducia da tutti i pori: per la gara di Aragon, il pilota spagnolo vuole una vittoria da festeggiare davanti al proprio pubblico, senza pensare alla classifica

Il successo a Misano ha regalato una grande gioia a Marc Marquez, sempre più leader del Mondiale, in grado di vincere anche su una pista in cui la Yamaha sembrava destinata a dominare. Lo spagnolo ha aumentato a 93 punti il vantaggio su un anonimo Dovizioso e inizia ad assaporare il gusto di una nuova vittoria iridata.

Il pilota della Honda si approccia alla gara di Aragon con grande entusiasmo, pronto ad accogliere l’abbraccio e il calore del pubblico di casa: “dopo una fantastica vittoria a Misano, sono entusiasta di correre di nuovo, soprattutto ad Aragon, dove mi sento davvero come se fossi a casa perchè è così vicino a Cervera. E’ dove la maggior parte delle persone della mia città natale mi viene a vedere e i tifosi mi aiutano sempre a dare qualcosa in più. Abbiamo un buon vantaggio in campionato ma ciò non cambia il modo in cui ci avviciniamo al fine settimana. Continuiamo a spingere e a cercare di raggiungere il massimo. Vedremo cosa succederà nel fine settimana“.

