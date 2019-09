MotoGp, Lorenzo replica a Puig: “i problemi con la Honda? Il coraggio non c’entra, vi dico come stanno le cose”

Il pilota spagnolo ha parlato della sua situazione, smentendo Puig che aveva attribuito la mancanza di feeling con la Honda ad uno scarso coraggio dello spagnolo

Il peggio è passato, Jorge Lorenzo è pronto per il Gran Premio di Misano, dove arriva con qualche dolore sì, ma in condizioni nettamente migliori rispetto a Silverstone.

Il tracciato romagnolo piace eccome al maiorchino, riuscito a vincere ben tre volte, di cui tre in classe regina. Questa volta sarà complicato ripetersi, considerando la mancanza di feeling con la Honda, dovuta secondo Alberto Puig ad una questione mentale. Una tesi smentita da Lorenzo ai microfoni di Sky Sport: “questa è una delle mie piste preferite, insieme al Mugello e Jerez, dove ho vinto tanto. Mi son sempre trovato molto bene, è un circuito molto tecnico. Adesso sono in un periodo difficile dopo un lungo infortunio, dunque arrivo qui con una situazione difficile, ma farò il possibile per ottenere il miglior risultato. L’opinione di Puig è importante e rispettabile, ma io penso che il principale fattore che non mi ha aiutato sia stato il gran numero di lesioni che ho subito. Non sono mai salito sulla Honda in condizioni del 100%, questo conta tantissimo. Non ho mai trovato il feeling con questa moto, io ho bisogno di stabilità nella ruota davanti e per il momento la Honda non ha trovato il bandolo della matassa. Hanno provato ad aiutarmi ma non ci sono riusciti, questo non mi aiuta a dare il massimo. Ognuno ha la sua opinione, ma le risposte più esatte ce le ho solo io. Sento ancora qualche dolore, ma molto meglio che a Silverstone. Non è una situazione facile, ma con calma miglioreremo e ci avvicineremo ai posti di vertice”.

