MotoGp, singolare omaggio a Valentino Rossi: il Dottore campeggia su un labirinto di… mais [FOTO]

L’ex giocatore del Cervia di Ciccio Graziani ha costruito su una superficie di 10 ettari un labirinto formato da piante di granoturco, disegnando quest’anno un 46 in onore di Valentino Rossi

La settimana che conduce al Gran Premio di Misano di MotoGp prosegue senza sosta, regalando emozioni e sorprese che solo i fan italiani possono preparare.

Valentino Rossi è senza dubbio l’idolo indiscusso, prova ne è il bagno di folla ricevuto nella sua passeggiata da Tavullia a Misano in sella alla sua M1. Una dimostrazione d’affetto graditissima, che sarà stata anche quella di Mattia Missiroli, giocatore del Cervia di Ciccio Graziani squadra protagonista del reality ‘Campioni‘. L’ex difensore ha costruito, all’interno del Parco Regionale del Delta del Po, il labirinto di mais più grande d’Europa, coltivando in una superficie di 10 ettari tante piante di granoturco. Nessuna intenzione di darsi all’agricoltura, ma solo un modo per permettere ai bambini e ai propri genitori di perdersi in un campo di grano. Quest’anno, per celebrare Valentino Rossi e il Gran Premio di Misano, Missiroli ha fatto disegnare un gigantesco ’46’ vicino al labirinto per omaggiare il proprio idolo. Un regalo singolare ma alquanto sorprendente, che sicuramente avrà strappato un sorriso al Dottore.

