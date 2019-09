MotoGp – La KTM dà l’addio a Johann Zarco: Mika Kallio lo sostituirà fino a fine stagione

La KTM ha reso nota la scelta di anticipare l’addio di Johann Zarco: il pilota francese verrà sostituito da Mika Kallio fino a fine stagione

L’addio di Johann Zarco alla KTM era ormai questione di qualche mese. Al termine della stagione motoristica, il pilota francese avrebbe lasciato la casa austriaca dopo un anno travagliato, nel quale le sue prestazioni non hanno sicuramente rispettato le attese. Non ci sarà però bisogno di aspettare l’ultima gara. Già a partire da Aragon, Zarco non sarà più un pilota della KTM. Il team austriaco ha infatti deciso che sarà Mika Kallio, attuale collaudatore, a correre al suo posto fino a fine stagione.

Pit Beirer, direttore sportivo della KTM ha commentato: “abbiamo dovuto prendere una scelta che ci consenta di sfruttare al meglio tutte le nostre risorse in ottica 2020. In questo momento dove lo sviluppo è fondamentale, crediamo fortemente nelle qualità di Kallio, il cui contributo sarà determinante nel preparare da subito il prossimo Mondiale. Kallio sarà in pista fino al termine della stagione con l’obiettivo di portare ulteriori punti al nostro team. Allo stesso tempo ringraziamo Zarco per l’impegno profuso durante la stagione”.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE