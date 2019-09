MotoGp – Jorge Lorenzo non perde le speranze: “ho parlato col direttore tecnico e…”

Jorge Lorenzo sincero sulla situazione in Honda: le parole del maiorchino dopo la ‘chiacchierata’ col direttore tecnico

Jorge Loreno non ha vissuto una stagione 2019 fortunata in MotoGp: la nuova avventura in Honda è stata disastrosa per il maiorchino, che non ha ancora ottenuto i risultati sperati e non è riuscito a trovare la confidenza giusta con la moto. Nonostante ciò, però, Lorenzo sembra non demordere: “ho parlato con Takeo (Yokoyama, il direttore tecnico) e gli ho detto cosa penso. Che con l’aumento della potenza offerta dal motore di quest’anno, abbiamo guadagnato su alcuni aspetti, ma che abbiamo perso su altri, soprattutto nel modo in cui si comporta la moto in curva“, ha affermato a Motorsport.

“Tutto ciò su cui abbiamo lavorato in Giappone è ancora valido per la moto dell’anno prossimo. Penso che ci stiano lavorando, ma fino a quando non proveremo quella moto, non lo sapremo“, ha concluso.

