MotoGp – Jorge Lorenzo fra realtà e ottimismo: “non sono al 100% ma sto migliorando, al momento non posso dare il massimo”

Jorge Lorenzo chiude 17° le Fp2 del Gp di Misano: lo spagnolo migliora i suoi tempi ma si dice ben conscio di non poter dare il massimo

Termina ancora in fondo alla classifica la sessione di Fp2 di Jorge Lorenzo. Il pilota maiorchino raccoglie il 17° tempo sulla pista di Misano ma riesce a trovarci un dato positivo: il distacco rispetto a Silverstone si è abbassato, ma le condizioni fisiche gli impediscono di dare il massimo.

In un’intervista riportata dalla ‘Rosea’ nel post gara Lorenzo ha dichiarato:: “rispetto agli altri abbiamo un handicap. Mi manca il ritmo e fisicamente non sono al 100% e poi non abbiamo ancora trovato la fiducia con l’avantreno. Dobbiamo essere realisti, ma vediamo anche che rispetto ai tre secondi di ritardo di Silverstone ora siamo a 1″3. L’obiettivo è arrivare sempre più vicini ai migliori e a fine gara invece di essere a un minuto dal primo essere a 4-5 decimi. Ci vuole molta pazienza e non strafare. Al momento non posso fare di più. Per costruire un pacchetto con la moto più forte ci vuole molta pazienza e tanto lavoro“.

