MotoGp – Jorge Lorenzo lascia la Honda? Marquez non ha dubbi: “se nel 2020 avrò un nuovo compagno? Dico che…”

Marc Marquez non ha dubbi sul futuro di Jorge Lorenzo: le parole dello spagnolo della Honda sul suo compagno di squadra

La prima giornata in pista a Misano ha dato le prime indicazioni ai piloti, ma non tutti si basano sui primi risultati, fiduciosi e pronti a lavorare sodo per migliorare in vista delle qualifiche di domani. Una prima giornata positiva per Marquez nelle libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, ma a fine giornata lo spagnolo ha aperto una parentesi sul suo compagno di squadra che ha un po’ distolto l’attenzione dal lavoro in pista.

Lo spagnolo della Honda ha infatti rilasciato un commento su Jorge Lorenzo ed il suo futuro: “non credo che nel 2020 avrò un altro compagno di squadra, anche gli altri piloti Honda stanno faticando e Jorge è sempre Jorge”.

