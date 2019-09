MotoGp – Infortunio Pol Espargaro: lo spagnolo della KTM operato a Barcellona

Pol Espargaro operato con successo questa mattina a Barcellona dopo la brutta caduta di ieri ad Aragon

Weekend amaro per Pol Espargaro ad Aragon: il pilota spagnolo della KTM è stato protagonista ieri di una brutta caduta che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Espargaro è stato trasportato in ospedale, a Barcellona, dove questa mattina è stato operato al polso sinistro dove aveva rimediato una frattura.

Per la KTM non arrivano però belle notizie: sembra infatti che il pilota spagnolo potrebbe non farcela a gareggiare in Thailandia e dopo la rottura con Zarco il team austriaco potrebbe trovarsi in difficoltà.

