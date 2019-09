MotoGp, Andrea Iannone dichiarato unfit dai medici: ‘The Maniac’ salta il Gran Premio di Misano

Troppo forte il dolore alla spalla per Iannone, che domani salterà la gara di Misano come accaduto oggi per le qualifiche

Andrea Iannone non parteciperà al Gran Premio di Misano, l’Aprilia del pilota di Vasto rimarrà parcheggiata al box come accaduto oggi in occasione delle qualifiche.

‘The Maniac‘ è stato dichiarato unfit dai medici, a causa di un problema alla spalla acuito dalla caduta avvenuta nelle FP4. Un guaio che Iannone si trascina dietro ormai da qualche mese e mai completamente risolto, come conferma il dolore avvertito oggi. I risultati della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto in Clinica Mobile hanno dato esiti non proprio confortanti, così si è deciso di fermare il pilota dell’Aprilia per domani. “Dopo i test fatti qui a fine agosto sono arrivato al weekend di Misano veramente fiducioso di fare bene – le parole di Iannone – invece le cose sono andate storte fin dall’inizio, con la caduta nel primo turno che ha condizionato tutto. Ci tenevo moltissimo a questa gara e invece, ora, la cosa più importante è cercare di recuperare in fretta e nel miglior modo possibile“.

