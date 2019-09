MotoGp – Iannone manager di Fenati, che frecciata a Pernat: “a volte non mi ha aiutato, mi ha distrutto”

Andrea Iannone pronto alla sua nuova avventura da manager: il campione di Vasto aiutato dal fratello Angelo nel nuovo ruolo con Romano Fenati

Impegnatissimo nel progetto Aprilia, Andrea Iannone è sì concentrato nel lavoro da svolgere nel resto della stagione 2019 di MotoGp ma ha in mente anche qualche altro progetto interessante. Il campione di Vasto, infatti, ha deciso di intraprendere anche la carriera di manager, dei piloti e inizierà la sua nuova avventura con Romano Fenati.

Iannone sarà aiutato dal padre e dal fratello Angelo, che si occuperà del giovane pilota amico di Andrea mentre il pilota di MotoGp termina la sua stagione con Aprilia. “Non lo seguirò proprio io, perché guido, ma comunque conosco Romano da quando aveva 5 o 6 anni. Credo che sia un pilota di grande talento, ha avuto una carriera difficile. Quando è tornato quest’anno è rimasto senza nessuno, mi ha chiesto se fosse possibile e ho pensato che fosse una buona idea. Alla fine ho deciso di aiutarlo, credo sia un buon compromesso. Per ora mio fratello si occuperà di Romano, ha un bel carattere, è calmo, intelligente. Credo sia di grande aiuto per lui, io corro e ho le mie cose, vivo per questo e sono concentrato su questo. Romano è un progetto diverso, ma lo seguiamo”, ha spiegato Iannone a Motorsport.

“Angelo lo aiuterà anche a cercare una moto per l’anno prossimo. Noi proveremo ad aiutare Romano e spero che lo faremo meglio di quanto non abbia fatto con me Carlo. Non so quanto mi abbia aiutato o in cosa, a volte non mi ha aiutato ma distrutto. Anzi, non a volte, sempre. Ma Iniziamo ora a lavorare, seguiamo Romano per due o tre gare e capiamo qual è la strada migliore per lui. Ha un grande potenziale, è un ottimo pilota, ma a volte sembra essere senza una guida e quando hai 18 o 19 anni è facile perdersi per strada. Ma proveremo ad aiutarlo nel miglior modo”, ha concluso il campione di Vasto.

