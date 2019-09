MotoGp – La griglia di partenza del Gp di Misano: Vinales in pole, prima fila inedita e big costretti ad inseguire!

Maverick Vinales in pole position nel Gp di San Marino: dietro di lui un super Espargarò e il solito Quartararo: la griglia di partenza del Gp di Misano

Il Gp di Misano promette grande spettacolo. Una prima fila giovane e davvero particolare, i big nelle retrovie costretti ad inseguire sono gli ingredienti per un Gp di San Marino nel quale ne vedremo delle belle. Maverick Vinales si conferma il più veloce del weeked, chiudendo in pole position davanti al connazionale Pol Espargarò, grande sorpresa delle qualifiche, e al solito Fabio Quartararo. Partono dalle retrovie Marquez (5°), Dovizioso (6), Valentino Rossi (7°), costretti subito a dare il massimo per recuperare il gap dalle prime posizioni.

La griglia di partenza del Gp di Misano

1ª Fila – 1° Maverick Vinales; 2° Pol Espargaro; 3° Fabio Quartararo

2ª Fila – 4° Franco Morbidelli; 5° Marc Marquez; 6° Andrea Dovizioso

3ª Fila – 7° Valentino Rossi; 8° Alex Rins; 9° Joan Mir

4ª Fila – 10° Takaaki Nakagami; 11° Johann Zarco; 12° Michele Pirro

5ª Fila – 13° Francesco Bagnaia; 14° Cal Crutchlow; 15° Aleix Espargarò

6ª Fila – 16° Jack Miller; 17° Danilo Petrucci; 18° Jorge Lorenzo

7ª Fila – 19° Miguel Oliveira; 20° Hafizh Syahrin; 21 Karel Abraham

8ª Fila – 22° Tito Rabat; 23° Andrea Iannone

