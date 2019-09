MotoGp – 89ª pole position per Marquez: la griglia di partenza del Gp di Aragon

Marc Marquez in pole position al Motorland: la griglia di partenza del Gp di Aragon

89ª pole in carriera per Marquez: lo spagnolo della Honda si è piazzato davanti a tutti nelle qualifiche di oggi pomeriggio del Gp di Aragon, lasciandosi alle spalle un eccezionale Fabio Quartararo, che per un soffio non ha rubato la pole al campione del mondo in carica, e Maverick Vinales. Chiude la seconda fila Valentino Rossi, sesto, mentre Andrea Dovizioso è solo decimo al termine delle qualifiche.

La griglia di partenza del Gp di Aragon:

1ª fila: 1. Marquez, 2. Quartararo, 3. Vinales

2ª fila: 4. Miller, 5. Espargaro A., 6. Rossi

3ª fila: 7. Crutchlow, 8. Morbidelli, 9, Mir

4ª fila: 10. Dovizioso, 11. Iannone, 12. Rins

5ª fila: 13. Nakagami, 14. Petrucci, 15. Bagnaia

6ª fila: 16. Oliveira, 17. Rabat, 18. Kallio

7ª fila: 19. Lorenzo, 20. Syahrin, 21. Abraham

8ª fila: 22. Smith

