MotoGp – Dovizioso non si nasconde: “Marquez ad Aragon fa una gara a parte, ma noi abbiamo più chance che a Misano”

Andrea Dovizioso guarda in faccia la realtà: Marc Marquez ad Aragon corre una gara a parte, ma la Ducati ha più chance di fare bene rispetto a Misano

Messa in archivio la pessima prova di Misano, Andrea Dovizioso si approccia al circuito di Aragon con un atteggiamento alquanto realista. Il pilota Ducati, ottavo nelle FP2, sa di avere più chance rispetto al Gp di San Marino, ma è anche consapevole che Marc Marquez, leader del Mondiale e lanciatissimo verso l’ennesimo successo, ha un passo che gli permette di correre una gara a parte.

A Sky Sport Dovizioso ha spiegato: “siamo nel gruppo. Siamo messi meglio di Misano, ma Marquez sta facendo un’altra gara e non capiamo perchè ci sia così tanta differenza. Ad Aragon l’ha fatta spesso, ma oggi è veramente tanto. A parte lui siamo nel gruppo, siamo tanti, ma abbiamo possibilità a differenza di Misano. Aragon è particolare per il feeling e la confidenza della moto, abbiamo del lavoro da fare. Domani potrebbe piovere e non so se ci sarà la possibilità di lavorare ancora. Stiamo combattendo per avere feeling sul davanti perchè si frena tanto con un po’ d’angolo su questa pista“.

