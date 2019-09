MotoGp – Dovizioso mette in guardia la Ducati: “il tracciato di Misano ha poco grip, l’anno scorso eravamo più veloci”

Andrea Dovizioso analizza con lucidità la prima giornata di prove libere a Misano, conclusa con un 8° posto: il pilota Ducati sottolinea la mancanza di grip sull’asfalto

Andrea Dovizioso ci tiene particolarmente a far bene nella gara del Gp di San Marino, ma il tracciato di Misano non sembra favorevole alla sua Ducati. Rispetto all’anno scorso la pista sembra avere meno grip e la Ducati ne risente in termini di velocità. Andrea Dovizioso analizza così la situazione ai microfoni di Sky Sport: “come passo perdiamo nel secondo e terzo settore. Dobbiamo dividere i nostri limiti senza preoccuparti troppo. Siamo partiti con calma questa mattina, stiamo facendo prove di set up e stiamo andando nella posizione giusta. Il feeling migliora, non siamo in linea con i più veloci ma il gap si accorcia. Abbiamo delle idee, stiamo migliorando da una situazione abbastanza critica e non era per niente scontato. Non so se la pista cambierà in questi giorni man mano che giriamo: ha meno grip e condiziona tutti, ma dipende dalle moto. A noi ci condiziona in negativo quest’anno, l’anno scorso eravamo più veloci“.

