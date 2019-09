MotoGp – Petrucci pronto a combattere a Misano: “ai test ho visto forti Yamaha e Marquez, ma…”

Danilo Petrucci pronto per la gara di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole del ternano della Ducati alla vigilia dell’appuntamento sul circuito di Misano

Domenica si corre il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista e, soprattutto, per farlo davanti al pubblico italiano, sul circuito di Misano. La Yamaha punta a far bene, così come anche Marc Marquez, a caccia del riscatto dopo le due delusioni consecutive dell’Austria e di Silverstone.

Tra coloro che cercheranno sicuramente di far bene c’è anche Danilo Petrucci: “sarà molto dura come sempre, ma abbiamo una grande opportunità e ci teniamo a fare benissimo. Forse faremo più fatica rispetto al Mugello ma ce la metteremo tutta perchè è la gara di casa e ci dà una motivazione in più“, ha dichiarato il ternano ai mmicrofoni Sky.

“Ci saranno tante moto competitive. Nei test ho visto molto bene le Yamaha, poi il solito Marquez. Ma ci siamo anche noi e vogliamo combattere. I test sono stati utili per capire che abbiamo dei limiti su cui in Ducat stanno lavorando. Dopo Silverstone io e Dovizioso ci siamo allenati molto per prepararci al meglio per Misano“, ha continuato il ducatista.

“Adesso mi sento anche molto meglio fisicamente e mentalmente, perchè l’essere andato in vacanza ad agosto occupando il terzo posto in classifica mi ha appesantito la testa percè ci ho pensato e ripensato. Ma da Silverstone ho capito che l’avevo ottenuto senza cercarlo“, ha concluso Petrucci.

