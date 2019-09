MotoGp – Cambia l’orario del Gp di Aragon: ecco quando scenderanno in pista i campioni della categoria regina

Cambia l’orario del Gp di Aragon di MotoGp: ecco quando si disputerà la gara della categoria regina

Cresce sempre più l’attesa per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Domenica i piloti della MotoGp, dopo due settimane di pausa, torneranno in pista e lo faranno a Misano, davanti al pubblico italiano. Una gara molto importante per tutti i piloti, che si ritroveranno poi a dover affrontare un importate back-to-back, tornano in pista poi, senza pausa, ad Aragon.

Nel weekend di gara spagnolo, però la MotoGp dovrà dividere i riflettori con la Formula 1, che gareggia invece a Singapore e, per evitare una sovrapposizione di gara, cambierà orario. La gara di MotoGp di Aragon, infatti, si correrà alle 13.00. La gara di Moto3 rimarrà alle 11, mentre quella di Moto2 si disputerà alle 14.30.

